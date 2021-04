Aiuti alle imprese, la Cgia denuncia: “Arrivati solo per metà” (Di domenica 25 aprile 2021) Roma, 25 apr – Quasi 65 miliardi messi a disposizione come Aiuti alle imprese. Una somma del tutto insufficiente a coprire le necessità delle aziende più colpite dai vari lockdown. E che per giunta è arrivata nelle loro casse, ad oggi, per poco più della metà del totale. A denunciarlo la Cgia di Mestre, che fa i conti in tasca alle misure varate dai governi Conte bis prima e Draghi ora. I ristori coprono meno del 20% dei mancati incassi Al netto delle agevolazioni per l’accesso al credito, i due esecutivi hanno messo sul piatto degli Aiuti alle imprese 64,7 miliardi. Di questi, l’Ufficio studi della Cgia stima però “che poco meno del 50 per cento non sia ancora stato accreditato”. Anche se ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 25 aprile 2021) Roma, 25 apr – Quasi 65 miliardi messi a disposizione come. Una somma del tutto insufficiente a coprire le necessità delle aziende più colpite dai vari lockdown. E che per giunta è arrivata nelle loro casse, ad oggi, per poco più delladel totale. Arlo ladi Mestre, che fa i conti in tascamisure varate dai governi Conte bis prima e Draghi ora. I ristori coprono meno del 20% dei mancati incassi Al netto delle agevolazioni per l’accesso al credito, i due esecutivi hanno messo sul piatto degli64,7 miliardi. Di questi, l’Ufficio studi dellastima però “che poco meno del 50 per cento non sia ancora stato accreditato”. Anche se ...

