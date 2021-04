Aggiornamento vaccini anti-Covid | quante dosi sono state consegnate e somministrate in Italia | 25 aprile 2021

Leggi su tpi

(Di domenica 25 aprile 2021)in: l’sulle25Qual è la situazione deiinad oggi, domenica 25? Il piano per la distribuzione e la somministrazione deiinprosegue (qui i dati in tempo reale), sotto la guida del commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Qui l’sulledi vaccinoin ...