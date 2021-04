Addio ad Alber Elbaz | il designer gentile che ha guidato Lanvin nel nuovo millennio

(Di domenica 25 aprile 2021) Si è spento ieri all’American Hospital di Parigi, direttore creativo della maisondal 2001 al 2015 che da pochi mesi aveva iniziato un'interessante nuova avventura in partner con Richemont: AZ Factory, un progetto, nato con l'intento di una moda contemporanea soprattutto in termini di minimalismo chic abbinato alla tecnologia e di inclusività e rispetto per il tema della sostenibilità. La notizia della sua scomparsa è arrivata proprio con una nota ufficiale da questa nuova realtà della moda internazionale. «È stato con shock», ha commentato il presidente di Richemont, Johann Rupert sottolineando comein tutto il fashion system fosse riconosciuto come «una delle figure più brillanti e amate». Merito di un mix speciale di «intelligenza, sensibilità, generosità e creatività ...

Scompare a 59 anni il geniale stilista israeliano, direttore creativo dell'etichetta sostenuta da Richemont AZ Factory e, dal 2001 al 2015, della maison Lanvin, del cui rinnovato successo è stato auto ... Era uno dei più geniali creativi della sua generazione. Alber Elbaz è morto a Parigi il 25 aprile 2021, a 59 anni. Nato a Casablanca e cresciuto in Israele, per 14 anni aveva guidato la maison Lanvin