Acquasanta – Roma

(Di lunedì 26 aprile 2021)Via Aldo Manuzio, 28 – 00153Tel. 06/45550020 Sito Internet: www..com Tipologia: pesce Prezzi: antipasti 15/18€, primi 15/18€, secondi 20/25€, dolci 9€ Giorno di chiusura: mai. Aperto solo la sera OFFERTA Voto confermato per questo ristorante che ha le capacità per volare ben più in alto, ma che al momento ci ha lasciato perplessi con le proposte di cucina. A fronte di un ambiente raffinato e di un servizio eccellente, il menù degustazione “mare nostro” testato da noi (5 portate a scelta dello chef a 55€), che dovrebbe consentire di mettere in mostra i propri punti forti, è stato caratterizzato da poca varietà e originalità, pur nell’esecuzione accurata. È disponibile anche un menù da 8 portate a 70€ e per entrambi c’è pure l’abbinamento dei vini, rispettivamente 3 calici a 15€ e 4 ...

In settimana ac'è stato un incontro con i vertici Anas che ci hanno assicurato importanti ... per il secondo stralcio del primo lotto della variante Trisungo -, per il quale ......per una serie di interventi di potenziamento e miglioramento della variante Trisungo -: ... Oggi il tempo di percorrenza per raggiungereattraverso questa strada è di circa tre ore: nel .... Acquasanta: via Salaria 34, piazza XX Settembre; Acquaviva: via Roma 33B; Appignano: via Roma 78; Ascoli: via Verdi 33, via Del Duca 26, piazza Matteotti 9A, via dei Frassini 11, piazza Giacomini, v ...Le forze di opposizione fanno fronte unito: "Siamo favorevoli alla realizzazione ma assistiamo a molte parole e pochi fatti, si confondono i cittadini. Acquaroli prenda posizione netta, in Regione si ...