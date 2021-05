Accademia ED - Aperte le iscrizioni per il Master in Marketing Automotive 2021 (Di domenica 25 aprile 2021) L'Accademia Editoriale Domus ha aperto le iscrizioni per la quinta edizione del Master in Marketing Automotive, il corso di specializzazione post-universitario realizzato in collaborazione con Quattroruote e rivolto ai giovani laureati interessati a lavorare nel settore automobilistico. I numeri del Master. Dall'anno del suo esordio a oggi, il Master ha formato un totale di 110 persone, facendo registrare un tasso di occupazione dei partecipanti nel settore Automotive equivalente a circa l'80% del totale. Le lezioni hanno anche coinvolto docenti di altissimo profilo, tra i quali si annoverano non solo figure di rilievo della redazione di Quattroruote, ma anche presidenti, amministratori delegati, direttori Marketing e comunicazione ... Leggi su quattroruote (Di domenica 25 aprile 2021) L'Editoriale Domus ha aperto leper la quinta edizione delin, il corso di specializzazione post-universitario realizzato in collaborazione con Quattroruote e rivolto ai giovani laureati interessati a lavorare nel settore automobilistico. I numeri del. Dall'anno del suo esordio a oggi, ilha formato un totale di 110 persone, facendo registrare un tasso di occupazione dei partecipanti nel settoreequivalente a circa l'80% del totale. Le lezioni hanno anche coinvolto docenti di altissimo profilo, tra i quali si annoverano non solo figure di rilievo della redazione di Quattroruote, ma anche presidenti, amministratori delegati, direttorie comunicazione ...

