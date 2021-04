A cena fino alle 22 Ed è scontro Gelmini-Sibilia

(Di domenica 25 aprile 2021) Intervistata da Il Messaggero, Mariastellaha spiegato che non ci sarà nessuna sanzione per chi uscirà dal ristorante22, orario del coprifuoco in vigore dal 26 aprile nei locali. Ma subito arriva la rettifica di Carlo, che annuncia che "non ci saranno deroghe"

Advertising

fattoquotidiano : Coprifuoco, Gelmini: “Chi va a cena fuori può stare tranquillamente seduto al tavolo fino alle 22 e poi tornare a c… - FraChicca3 : RT @valy_s: #Covid19 Il governo ci concede di stare a tavola, a cena, fino alle 22. - ramses09975976 : RT @valy_s: #Covid19 Il governo ci concede di stare a tavola, a cena, fino alle 22. - FraChicca3 : RT @GiovaQuez: Gelmini al Messaggero. 'Chi va a cena fuori può stare tranquillamente seduto al tavolo fino alle 22 e poi, una volta uscito… - uggNp6MXLo8Zedo : RT @valy_s: #Covid19 Il governo ci concede di stare a tavola, a cena, fino alle 22. -

Ultime Notizie dalla rete : cena fino

... a pranzo e a, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore. Resta consentita ... In zona rossa , l'attività didattica in presenza è garantitaa un massimo del 75% degli studenti . ...Questa la dura risposta al ministro degli Affari Regionali Mariastella Gelmini che ha sostenuto che chi va afuori può rimanere al tavoloalle 22 e poi tornare a casa senza rischiare ...“Si potrà stare seduti al tavolo fino alle 22.00”. Ma voglio chiarire un punto: chi va a cena fuori può stare tranquillamente seduto al tavolo fino alle 22 e poi (…) far ritorno a casa senza alcun ...(IL GIORNO) Se ne è parlato anche su altre testate Forza Italia vuole ovviamente primeggiare, insieme al centrodestra, in tutte le gradi sfide che ci saranno Ma voglio chiarire un punto: chi va a cena ...