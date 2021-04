A 109 anni foto con Tricolore | Viva l' Italia

(Di domenica 25 aprile 2021) In occasione del 25 aprile ha voluto farsigrafare con la bandierana in mano, ripetendo con il sorriso di sempre quello che ormai è diventato il suo motto: "W l'ile ...

Protagonista Luisa "Lisa" Zappitelli,, la nonna di Città di Castello, considerata icona dei diritti delle donne e sempre al voto dal '46 ad oggi. Un messaggio lanciato dalla sua casa dove ...La donna più longeva dell'Umbria torna a farsi immortalare con la sua amata bandiera nel giorno della Festa della Liberazione Un 25 aprile da ultracentenaria. Luisa Zappitelli ,, la nonna dei record di Città di Castello , la donna più longeva dell'Umbria e l'icona dei diritti delle donne ( sempre al voto dal '46 al 2020) oggi ( Festa della Liberazione ) non ha ...(ANSA) – CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 25 APR – In occasione del 25 aprile ha voluto farsi fotografare con la bandiera italiana in mano, ripetendo con il sorriso di sempre quello che ormai è diventato ...CECINA: È spirata in una rsa Orietta Camilli Castaldi. Aveva insegnato in Valdera dal 1931 al 1976, prima a Collemontanino e poi a Bientina ...