26 aprile, i cinema riaprono le sale (Di domenica 25 aprile 2021) 26 aprile 2021. Esattamente 6 mesi dopo la chiusura dei cinema le sale cinematografiche possono finalmente riaprire al pubblico! Un rito che da tanto tempo mancava, segnato da un rientro speciale, con una rosa di titoli d’eccezione che saranno programmati nelle migliori sale del triveneto. Una data che segna un ritorno alla normalità per le sale d’essai del territorio. Saranno, infatti, cinemazero di Pordenone e il Visionario di Udine a riaprire per primi lunedì, seguiti da altri cinema di qualità, amici e compagni di viaggio: il cinema Ariston di Trieste, il cinema Italia di Belluno e il cinema Edera di Treviso. Minari di Lee Isaac Chung è il film scelto per la riapertura, candidato a 6 Premi ... Leggi su udine20 (Di domenica 25 aprile 2021) 262021. Esattamente 6 mesi dopo la chiusura deiletografiche possono finalmente riaprire al pubblico! Un rito che da tanto tempo mancava, segnato da un rientro speciale, con una rosa di titoli d’eccezione che saranno programmati nelle miglioridel triveneto. Una data che segna un ritorno alla normalità per led’essai del territorio. Saranno, infatti,zero di Pordenone e il Visionario di Udine a riaprire per primi lunedì, seguiti da altridi qualità, amici e compagni di viaggio: ilAriston di Trieste, ilItalia di Belluno e ilEdera di Treviso. Minari di Lee Isaac Chung è il film scelto per la riapertura, candidato a 6 Premi ...

Advertising

Raiofficialnews : 'Quel giorno abbiamo vissuto una tra le esperienze più belle che all'uomo sia dato di provare: il miracolo della li… - PiacenzaSera : Si torna in #zonagialla, tutte le nuove regole per scuole, esercizi e cinema - L’Emilia Romagna e #Piacenza tornano… - RobRe62 : RT @wireditalia: Diversi, come Judas and the Black Messiah, Mank e Sound of Metal, sono già disponibili in streaming. E gli altri arriveran… - 56Factory : RT @wireditalia: Diversi, come Judas and the Black Messiah, Mank e Sound of Metal, sono già disponibili in streaming. E gli altri arriveran… - wireditalia : Diversi, come Judas and the Black Messiah, Mank e Sound of Metal, sono già disponibili in streaming. E gli altri ar… -