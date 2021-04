26 aprile, giorno di riaperture: ecco cosa si può fare (Di domenica 25 aprile 2021) Dopo oltre un mese con l’Italia tutta arancione o rossa, tornano le zone gialle. E tornano gli spostamenti tra le regioni, vietati da Natale. ecco nel dettaglio cosa si potrà fare da lunedì, fermo restando che in tutto il Paese rimane obbligatorio il distanziamento interpersonale e l’utilizzo della mascherina anche all’aperto, salvo per i bambini al di sotto dei 6 anni e per chi fa attività sportiva. - ZONA GIALLA: Sono sempre consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dal territori; fino al 15 giugno, però, è possibile tra le 5 e le 22 un solo spostamento una volta al giorno verso un’abitazione privata, in un massimo di 4 persone oltre ai minorenni (fino a 18 anni) sui quali si esercita la responsabilità genitoriale. Con i negozi già aperti, da lunedì via libera anche a ristoranti bar, pub, gelaterie, ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 25 aprile 2021) Dopo oltre un mese con l’Italia tutta arancione o rossa, tornano le zone gialle. E tornano gli spostamenti tra le regioni, vietati da Natale.nel dettagliosi potràda lunedì, fermo restando che in tutto il Paese rimane obbligatorio il distanziamento interpersonale e l’utilizzo della mascherina anche all’aperto, salvo per i bambini al di sotto dei 6 anni e per chi fa attività sportiva. - ZONA GIALLA: Sono sempre consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dal territori; fino al 15 giugno, però, è possibile tra le 5 e le 22 un solo spostamento una volta alverso un’abitazione privata, in un massimo di 4 persone oltre ai minorenni (fino a 18 anni) sui quali si esercita la responsabilità genitoriale. Con i negozi già aperti, da lunedì via libera anche a ristoranti bar, pub, gelaterie, ...

Advertising

SeaWatchItaly : Buon 25 aprile! Oggi, così come ogni giorno, noi di #SeaWatch teniamo alta la bandiera di Azione Antifascista, pe… - emenietti : 25 aprile, giorno di liberazione e tutorial di @makkox - CottarelliCPI : Viva il 25 aprile. Da quel giorno nacquero i valori repubblicani e democratici che non dobbiamo abbandonare nelle… - in_movimento_ : Il 25 aprile è il giorno in cui si commemora la liberazione dal nazifascismo e per la nostra comunità è anche un gi… - BenecomuneNet : RT @connessioniFP: Oggi è il 25 aprile, giorno in cui si ricorda la proclamazione dell'insurrezione contro le forze Nazifasciste che ancora… -