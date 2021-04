25 aprile zona arancione, cosa si può fare: spostamenti e visite a parenti (Di domenica 25 aprile 2021) In occasione della Festa della Liberazione, domenica 25 aprile le regole riguardo il contenimento Coronavirus non non cambieranno. Per questo saranno validi gli stessi divieti presenti nei giorni scorsi, soprattutto riguardo gli spostamenti. No alle gite fuori porta del 25 aprile. Ecco tutto quello che si potrà fare il 25 aprile Domani 25 aprile tutte le regioni arancioni, ossia Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto, Province autonome di Bolzano e Trento, saranno valide tutte le restrizioni presenti nella “zona arancione”. Gli spostamenti in zona arancione Ci si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 aprile 2021) In occasione della Festa della Liberazione, domenica 25le regole riguardo il contenimento Coronavirus non non cambieranno. Per questo saranno validi gli stessi divieti presenti nei giorni scorsi, soprattutto riguardo gli. No alle gite fuori porta del 25. Ecco tutto quello che si potràil 25Domani 25tutte le regioni arancioni, ossia Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto, Province autonome di Bolzano e Trento, saranno valide tutte le restrizioni presenti nella “”. GliinCi si ...

