25 Aprile | Vanessa Ferrari | bronzo al ritmo di Bella Ciao

(Di domenica 25 aprile 2021)ha conquistato la medaglia dinel corpo libero agli Europei di ginnastica artistica a Basilea. L’atleta di Orzinuovi ha completato il suo esercizio sulle note di ‘’, proprio nel giorno della festa della liberazione.ha ottenuto un punteggio di 13.600 nella gara vinta dalla britannica Jessica Gadirova (13.966), Mentre al secondo posto si è classificata Angelina Melnikova (13.900). “La medaglia di oggi è per me un simbolo di resilienza e di resistenza. Lo dimostra la mia storia agonistica fatta di successi ma anche di sconfitte. Nonostante questo non ho mai mollato. I miei sogni mi danno la forza necessaria per andare avanti. Dedico questa medaglia all’Italia intera in una data così importante per il nostro Paese, il 25, ...

" La medaglia di oggi è per me un simbolo di resilienza e di resistenza " ha dichiaratoal ... il 25, giorno della liberazione. Speriamo di poterci liberare presto anche della pandemia ...Dedico questa medaglia all'Italia intera in una data così importante per il nostro Paese, il 25, giorno della liberazione'. Sono le parole diFerrari dopo il bronzo vinto agli Europei ...Un’infinita Vanessa Ferrari conquista uno splendido bronzo agli Europei di ginnastica in corso di svolgimento a Basilea, centrando un pazzesco terzo posto nel corpo libero. Foto ...Vanessa Ferrari si mette al collo il bronzo al corpo libero nella seconda giornata di finali per attrezzo del Campionato Europeo di Basilea, in Svizzera. Per la ginnasta di Orzinuovi - classe 1990 - è ...