25 aprile | Sala | ' Milano sempre al fianco di Liliana Segre'

(Di domenica 25 aprile 2021), 25 apr. (Adnkronos) - "Pochi giorni fa la senatriceè stata nominata presidente della Commissione contro l'odio e il razzismo: è un segnale straordinario della volontà del nostro Paese di mantenere saldi i principi su cui si fonda la nostra democrazia. Voglio approfittare di questa celebrazione per ringraziare a nome di tutti i milanesie augurarle buon lavoro; noi siamo e saremoal suo". E' uno dei passaggi dell'intervento del sindaco di, Giuseppe, che ha preso parte alla cerimonia alla Loggia dei Mercanti, in occasione della celebrazione del 76esimo anniversario della Liberazione.

Milano, 25 apr. (Adnkronos) - 'Il 25 Aprile ci insegna ad essere 'partigiani': a schierarci, ad agire, ad essere protagonisti del cambiamento. Il ...(Adnkronos) - "Questa crisi ha mostrato in modo drammatico, nella sua tragicità, come il destino di popoli diversi e di nazioni anche lontane tra loro sia ormai indissolubilmente saldato. Questo vale ...