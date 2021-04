25 Aprile | memento per i giovani | le libertà vanno sempre difese

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 25 aprile 2021) Scrivevamo proprio qui, esattamente un anno, fa come si trattasse di un 25diverso, che non poteva essere festeggiato, come avrebbe richiesto una grande vittoria popolare, tutti insieme, nelle piazze, nelle strade, in belle assemblee gremite, dove ricordare adeguatamente la Liberazione, i suoi eroi e le sue eroine, perché tanta parte nella Resistenza ebbero le donne, pur essendo ancora escluse dalla partecipazione alla vita pubblica. Un anno dopo, purtroppo, siamo ancora costretti a un festeggiamento distanziato, che, però, non è per questo meno importante. Anzi, ancora una volta, la situazione eccezionale in cui ci troviamo rende più importante riconoscere e apprezzare le, a partire da quelle temporaneamente compresse. Si tratta dicon le quali siamo nati e cresciuti, e di cui forse per questo non abbiamo ...