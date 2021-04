25 aprile: Mattarella, 'festa di riconquista libertà, vittoria umanità contro barbarie' (Di domenica 25 aprile 2021) Roma, 25 apr. (Adnkronos) - "Questa giornata, per gli italiani, rappresenta la festa civile della riconquista della libertà. La vittoria dell'umanità sulla barbarie. Il giorno di un nuovo inizio, pieno di entusiasmo, portato a compimento con la Costituzione Repubblicana del 1948". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della celebrazione al Quirinale del 76/mo anniversario della Liberazione. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Roma, 25 apr. (Adnkronos) - "Questa giornata, per gli italiani, rappresenta lacivile delladella. Ladell'sulla. Il giorno di un nuovo inizio, pieno di entusiasmo, portato a compimento con la Costituzione Repubblicana del 1948". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della celebrazione al Quirinale del 76/mo anniversario della Liberazione.

