25 aprile | Mattarella alla cerimonia all’Altare della Patria con Draghi FOTO

(Di domenica 25 aprile 2021) Il presidenteRepubblica ha partecipato alle celebrazioni del 76esimo anniversarioLiberazione dell'Italia dal nazifascismo. Non ci sono i cortei per via delle restrizioni anti-Covid, ma l’Anpi ha organizzato una staffetta di iniziatve online

Frecce disegnano tricolore. Il presidente della Repubblica Sergioha reso omaggio all'Altare della Patria, nella cerimonia per il 25. Presenti anche il presidente del Consiglio Mario Draghi, il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti ...... il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, ha deposto una corona di alloro al Parco Piersantia Palermo, per commemorare il 25e la liberazione dell'Italia dall'occupazione ...Una corona d'alloro per il 76esimo anniversario della Liberazione, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha reso omaggio così all'Altare della Patria.ROMA (25 aprile 2021) - Un fiore per i partigiani da deporre in contemporanea nelle strade delle città italiane davanti alle targhe dedicate ad antifascisti, come anche una "staffetta della Liberazion ...