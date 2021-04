25 aprile: Marzabotto ricorda Cruicchi, artigiano della pace (Di domenica 25 aprile 2021) Marzabotto, paese dell'Appennino bolognese, uno dei luoghi simbolo della resistenza al nazifascismo, non ha potuto accogliere, come già avvenuto l'anno scorso, le decine di migliaia di persone che di ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 aprile 2021), paese dell'Appennino bolognese, uno dei luoghi simboloresistenza al nazifascismo, non ha potuto accogliere, come già avvenuto l'anno scorso, le decine di migliaia di persone che di ...

La memoria della Resistenza La Resistenza all’oppressione nazifascista fu un fenomeno complesso che, dopo l’armistizio dell’8 settembre ’43, oltre ai gruppi partigiani coinvolse larghe fasce di società civile. Donne e uomini, sp ...

