25 aprile, Letta: "Oggi è la festa di tutti gli italiani" (Di domenica 25 aprile 2021) ROMA – "Oggi, a tutti, buon 25 aprile, la festa della Liberazione, la festa di tutti gli italiani, la festa dell'unità". E' quanto scrive sulla sua pagina Facebook il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta (foto), in occasione della festa del 25 aprile, che si celebra nella giornata odierna per commemorare i 76 anni dalla Liberazione dal regime nazifascista. L'articolo L'Opinionista.

