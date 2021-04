25 aprile, la strana risposta di Alexa: “No grazie, non è l’anniversario della Liberazione” (Di domenica 25 aprile 2021) “No, grazie. Non è un anniversario della Liberazione“. Risponde così Alexa, l’intelligenza artificiale di Amazon, a chi oggi decide di farle gli auguri per il 76esimo anniversario della Liberazione. Una risposta che arriva a chi le augura “Buon 25 aprile!“. A riferire la strana uscita dell’assistente vocale è LaPresse, che raccoglie le segnalazioni social di diversi utenti rimasti spiazzati dalla sua uscita. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) “No,. Non è un anniversario“. Risponde così, l’intelligenza artificiale di Amazon, a chi oggi decide di farle gli auguri per il 76esimo anniversario. Unache arriva a chi le augura “Buon 25!“. A riferire lauscita dell’assistente vocale è LaPresse, che raccoglie le segnalazioni social di diversi utenti rimasti spiazzati dalla sua uscita. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

