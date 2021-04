25 aprile, la Lega lancia una petizione per la cancellazione del coprifuoco (Di domenica 25 aprile 2021) ROMA – “Nella giornata della Liberazione, Lega in campo per restituire diritti, lavoro e libertà agli italiani: in poche ore già superate 20mila firme per #Nocoprifuoco. Grazie!”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini (foto), che in occasione della Festa del 25 aprile ha lanciato una petizione per far togliere il coprifuoco dalle 22 alle 5, attualmente ancora vigente. “Noi, donne e uomini liberi d’Italia, chiediamo la cancellazione dell’insensato coprifuoco e la riapertura di tutte le attività nelle zone (gialle o bianche) in cui il virus sia sotto controllo”, afferma Salvini. Chi volesse aderire all’iniziativa può firmare su www.Legaonline.it/nocoprifuoco. Allo stato attuale sono state superate ... Leggi su lopinionista (Di domenica 25 aprile 2021) ROMA – “Nella giornata della Liberazione,in campo per restituire diritti, lavoro e libertà agli italiani: in poche ore già superate 20mila firme per #No. Grazie!”. Così il leader della, Matteo Salvini (foto), che in occasione della Festa del 25hato unaper far togliere ildalle 22 alle 5, attualmente ancora vigente. “Noi, donne e uomini liberi d’Italia, chiediamo ladell’insensatoe la riapertura di tutte le attività nelle zone (gialle o bianche) in cui il virus sia sotto controllo”, afferma Salvini. Chi volesse aderire all’iniziativa può firmare su www.online.it/no. Allo stato attuale sono state superate ...

