25 Aprile, la celebrazione a Salerno (FOTO) (Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Si è rinnovata, come ogni anno, la celebrazione della Liberazione. Il 25 Aprile le massime autorità Istituzionali e le forze di Polizia si sono ritrovate in via Roma, all'altezza della Provincia, per ricordare e rendere omaggio allo sforzo partigiano e alleato. Nelle FOTO di Guglielmo Gambardella si notano, tra gli altri, il Sindaco Vincenzo Napoli, il Presidente della Provincia Michele Strainese, il Prefetto Francesco Russo. FOTOservizio realizzato e concesso da Guglielmo Gambardella. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Aprile celebrazione 25 Aprile a Modena: "I valori della Liberazione per ricostruire" Con queste parole, il sindaco Gian Carlo Muzzarelli domenica 25 aprile ha concluso la celebrazione della Festa della Liberazione che per il secondo anno consecutivo non si è svolta, come da ...

Polesella ha celebrato la festa della Liberazione POLESELLA (Rovigo) - Polesella ha celebrato di nuovo la festa della Liberazione domenica 25 aprile 2021. Dopo il 2020 di lockdown, la cui immagine simbolo era quella del sindaco da solo ...celebrazione ...

25 aprile: celebrazione a Nuoro nel sacrario militare Agenzia ANSA 25 aprile, blitz dei partigiani della Brigata Ebraica: cantano l'inno di Mameli assieme all'Anpi «E' vero che è stato una specie di blitz di ex partigiani della Brigata Ebraica, ma smentisco categoricamente che vi siano state tensioni di qualsiasi tipo. Trasecolo. Anzi: ...

Sassari. 25 Aprile: a Palazzo Ducale cerimonia ristretta e significativa 25 Aprile a Palazzo Ducale: cerimonia ristretta e significativa. 76esimo anniversario della Liberazione dell’Italia sono state condizionate ...

