"25 Aprile, grazie Usa!": sui social della Regione Piemonte il post dell'assessore leghista che ignora la Resistenza. E' polemica (Di domenica 25 aprile 2021) Pioggia di reazioni social al messaggio-provocazione di Ricca. L'Anpi: "Urge un ripasso urgente della storia della Liberazione" Leggi su repubblica (Di domenica 25 aprile 2021) Pioggia di reazionial messaggio-provocazione di Ricca. L'Anpi: "Urge un ripasso urgentestoriaLiberazione"

