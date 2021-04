25 Aprile, Gad Lerner racconta la vicenda di Aldo Costantini: “Da carabiniere si rifiutò di sparare sui partigiani. Venne arrestato e poi…” (Di domenica 25 aprile 2021) Durante la riunione di redazione del 22 Aprile, Gad Lerner ha raccontato un episodio della lotta di Liberazione, tra i tanti che sta raccogliendo per il Memoriale della Resistenza italiana, con un risvolto inaspettato: “Vorrei raccontare una cosa che mi è appena capitata – ha detto -. L’altra sera da Fazio, presentando il memoriale della resistenza italiana, ho raccontato la storia di Aldo Costantini, un carabiniere che fu arrestato perché assieme ai suoi colleghi si rifiutò di sparare sui partigiani in Val Chisone, nel 44. Era destinato alla deportazione, rinchiuso nel carcere militare di via Ormea a Torino, quando un commando partigiano fa irruzione nel carcere e li fa evadere tutti. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Durante la riunione di redazione del 22, Gadhato un episodio della lotta di Liberazione, tra i tanti che sta raccogliendo per il Memoriale della Resistenza italiana, con un risvolto inaspettato: “Vorreire una cosa che mi è appena capitata – ha detto -. L’altra sera da Fazio, presentando il memoriale della resistenza italiana, hoto la storia di, unche fuperché assieme ai suoi colleghi sidisuiin Val Chisone, nel 44. Era destinato alla deportazione, rinchiuso nel carcere militare di via Ormea a Torino, quando un commando partigiano fa irruzione nel carcere e li fa evadere tutti. ...

