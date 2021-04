25 Aprile | Frecce Tricolori spettacolari a Pratica di Mare Ecco le foto e i video

(Di domenica 25 aprile 2021) Per la giornata del 25non poteva mancare lo spettacolare volo delle, partite dall’aeroporto didialcune incredibili filmati ed immagini immortalate da Giorgio Bonomo. Leggi anche:: lo spettacolare sorvolo nei cieli della Capitale () See image gallery at www.ilcorrieredellacitta.com su Il Corriere della Città.

Advertising

SkyTG24 : Roma, 25 aprile: Frecce disegnano tricolore su Altare della Patria - Corriere : 25 aprile, il passaggio delle Frecce tricolori su Roma - ludovicacastal1 : 25 aprile, le Frecce Tricolori volano su Roma per la festa della Liberazione - CorriereCitta : Torvaianica, 25 Aprile: frecce tricolori spettacolari. Ecco le foto e i video - GianlucaAloia1 : 25 aprile, il passaggio delle Frecce tricolori su Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Aprile Frecce

Penso ai nostri giovani che sono sempre più lontani da quel 251945. I vostri nonni non ... Una fotografia sbiadita in bianco nero che appare preistoria, letricolori come un ricordo ...' Oggi 25, il passaggio delleTricolori sulla città di Roma non è stato un consueto sorvolo. Ha sottolineato, ancora una volta, il concetto di unità che ci sta facendo andare avanti in ...(Agenzia Vista) Roma, 25 aprile 2021 Il passaggio delle Frecce Tricolori sui Fori Imperiali per il 25 aprile, le immagini. / Twitter Emilia Autolitano Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...Le immagini del passaggio delle Frecce Tricolori sui cieli di Roma per celebrare il 25 aprile, giorno della Liberazione. Fonte: Reporter Montesacro ...