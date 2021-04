25 aprile: De Poli, 'uniti perché Italia si risollevi come dopo la guerra' (Di domenica 25 aprile 2021) Roma, 25 apr. (Adnkronos) - “come allora, anche oggi, abbiamo la consapevolezza che, solo uniti e guidati da un forte spirito di coesione nazionale, si rinasce. Bisogna mantenere viva la memoria. L'Italia si risollevi come dopo la guerra. Ecco perché è importante che in questa giornata si riscopra il grande valore dell'unità nazionale. Buona festa della Liberazione! Buon 25 aprile!”. Così il senatore Udc Antonio De Poli. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Roma, 25 apr. (Adnkronos) - “allora, anche oggi, abbiamo la consapevolezza che, soloe guidati da un forte spirito di coesione nazionale, si rinasce. Bisogna mantenere viva la memoria. L'sila. Eccoè importante che in questa giornata si riscopra il grande valore dell'unità nazionale. Buona festa della Liberazione! Buon 25!”. Così il senatore Udc Antonio De

Advertising

TV7Benevento : 25 aprile: De Poli, 'uniti perché Italia si risollevi come dopo la guerra'... - vittorio_poli : RT @claudio_2022: In alcuni zone di Roma i cosiddetti centri sociali hanno messo manifestini in cui, per il 25 aprile, incitano a liberarsi… - vittorio_poli : RT @Gianmar26145917: Per la cronaca il 21 aprile 1945, quando, dopo mesi, fu sfondata la linea Gotica, e i crukki scappavano sotto il fuoco… - vittorio_poli : RT @MarcoRizzoPC: I nostri caduti non si sono sacrificati per avere una Italia preda delle multinazionali, della Ue e della Nato. Ricordare… - Poli_Eleonora : RT @germanabarba: Oggi, 24 aprile, viene commemorato il genocidio del popolo armeno, nel quale morirono 1 milione e mezzo di persone nel 19… -