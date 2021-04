25 aprile, Conte cita Calamandrei: “Viva la Liberazione, viva la nostra Italia” (Di domenica 25 aprile 2021) ROMA – In occasione della festa del 25 aprile, il leader del M5S Giuseppe Conte, ex presidente del consiglio, ha pubblicato oggi su Facebook un post in cui scrive: “viva la Liberazione, viva la nostra Italia”. Poi cita Piero Calamandrei: “Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un Italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 25 aprile 2021) ROMA – In occasione della festa del 25, il leader del M5S Giuseppe, ex presidente del consiglio, ha pubblicato oggi su Facebook un post in cui scrive: “lala”. PoiPiero: “Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata laCostituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto unno per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata laCostituzione”. L'articolo L'Opinionista.

