25 aprile: Casellati, 'Festa per ripartenza del Paese nel segno della libertà'

Roma, 25 apr. (Adnkronos) - "L'auspicio che desidero condividere con tutti voi in questa giornata speciale è che la libertà sia ancora una volta la cifra su cui costruire la ripartenza del Paese e l'uscita dall'emergenza. libertà di abbracciarsi e di sognare, libertà di lavorare e scommettere sul futuro, libertà di vivere la bellezza e di riscoprire la nostra amata Italia". Lo scrive, in un intervento su 'La Repubblica', il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in occasione dell'anniversario della Liberazione. "Dal 1945 -ricorda la seconda carica dello Stato- abbiamo percorso un lungo cammino che ci ha visto crescere come popolo e come nazione. Eppure, è innegabile che questo 25 aprile ci vede in una condizione di grande ...

