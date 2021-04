25 aprile, Carfagna: “Mai come oggi diciamo viva la libertà e la democrazia” (Di domenica 25 aprile 2021) ROMA – “Mai come oggi diciamo viva la libertà, viva la democrazia, viva il 25 aprile. Mai come oggi comprendiamo l’importanza dei diritti costituzionali alla salute, al lavoro, all’istruzione, alla libera impresa. Mai come oggi sentiamo il dovere di costruire un’Italia che garantisca, ovunque e sempre, questi diritti”. E’ quanto afferma oggi, sulla sua pagina Facebook, la ministra per il Sud Mara Carfagna (foto) in occasione della Festa della Liberazione. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 25 aprile 2021) ROMA – “Mailalail 25. Maicomprendiamo l’importanza dei diritti costituzionali alla salute, al lavoro, all’istruzione, alla libera impresa. Maisentiamo il dovere di costruire un’Italia che garantisca, ovunque e sempre, questi diritti”. E’ quanto afferma, sulla sua pagina Facebook, la ministra per il Sud Mara(foto) in occasione della Festa della Liberazione. L'articolo L'Opinionista.

