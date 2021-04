25 aprile, Boschi: “Celebriamo il sacrificio di chi ci ha permesso di essere liberi oggi” (Di domenica 25 aprile 2021) ROMA – “Celebriamo il sacrificio di chi ci ha permesso di essere liberi oggi. È tempo di dire grazie anche al coraggio, alla forza e alla determinazione delle donne della Resistenza. Buona Liberazione a tutte e tutti!”. Così sulla sua pagina Facebook Maria Elena Boschi (foto), Presidente dei Deputati di Italia Viva, in occasione della Festa del 25 aprile che si celebra nella giornata odierna. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 25 aprile 2021) ROMA – “ildi chi ci hadi. È tempo di dire grazie anche al coraggio, alla forza e alla determinazione delle donne della Resistenza. Buona Liberazione a tutte e tutti!”. Così sulla sua pagina Facebook Maria Elena(foto), Presidente dei Deputati di Italia Viva, in occasione della Festa del 25che si celebra nella giornata odierna. L'articolo L'Opinionista.

