25 aprile, Boldrini: “La nostra Repubblica e la nostra libertà hanno radici nella Resistenza” (Di domenica 25 aprile 2021) ROMA – “Anche quest’anno, a causa della pandemia, non possiamo celebrare la Liberazione dal nazifascismo manifestando in piazza. Lo faremo in modo diverso, con la stessa convinzione. La nostra Repubblica democratica ha radici nella Resistenza. La nostra libertà anche. Buon 25 aprile!”. Così su Facebook Laura Boldrini (foto), parlamentare del Partito Democratico ed ex presidente della Camera dei Deputati, in occasione della Festa della Liberazione che si celebra oggi. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 25 aprile 2021) ROMA – “Anche quest’anno, a causa della pandemia, non possiamo celebrare la Liberazione dal nazifascismo manifestando in piazza. Lo faremo in modo diverso, con la stessa convinzione. Lademocratica ha. Laanche. Buon 25!”. Così su Facebook Laura(foto), parlamentare del Partito Democratico ed ex presidente della Camera dei Deputati, in occasione della Festa della Liberazione che si celebra oggi. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Lopinionista : 25 aprile, Boldrini: “La nostra Repubblica e la nostra libertà hanno radici nella Resistenza”… - arderei_lomondo : RT @1f6eed3c8c1c4e4: Domani 25 aprile! Un pensiero a quel figliodigrandetroia com. Bulow al secolo Arrigo Boldrini che per15 giorni ancora… - boia_er : RT @1f6eed3c8c1c4e4: Domani 25 aprile! Un pensiero a quel figliodigrandetroia com. Bulow al secolo Arrigo Boldrini che per15 giorni ancora… - GattoSi18120606 : RT @1f6eed3c8c1c4e4: Domani 25 aprile! Un pensiero a quel figliodigrandetroia com. Bulow al secolo Arrigo Boldrini che per15 giorni ancora… - Interismo4 : @IlKazuma @MarcoRizzoPC @neniambulance Vai a festeggiare il 25 aprile con la Boldrini ?? -