25 aprile | Bellanova | “Ricordare soprattutto le donne che lottarono contro la dittatura fascista”

Leggi su lopinionista

(Di domenica 25 aprile 2021) ROMA – “Il 251945 l’Italia tornava libera. E lo faceva anche grazie alla forza e alla determinazione di migliaia diche decisero di lottare fianco a fianco agli uominilae per la democrazia. Non solo aiutando e nascondendo gli uomini, ma combattendo in prima fila, col fucile in mano, per la libertà. In questo 252021 vogliamoanche eloro, la loro forza, il loro orgoglio. L’Italia vi sarà sempre grata”. Così sulla sua pagina Facebook l’ex ministra delle politiche agricole Teresa(foto), parlamentare di Italia Viva, in occasione della Festa della Liberazione che si celebra nella giornata odierna. L'articolo L'Opinionista.