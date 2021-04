25 aprile 1960 | il giorno prima il San Paolo aveva applaudito il gol di un certo Rivera

Leggi su ilnapolista

25. Quest'anno la festa della Liberazione arriva di lunedì e così Pasquale, quando si sveglia, ancora disteso a letto, col braccio destro a coprire la fronte, sente un buon sapore in bocca, gli sembra che la domenica che era finita quando era andato a dormire ricominci daccapo, dopo avergli lasciato il tempo di riposare. Per pranzo ha un appuntamento con colleghi di ferrovia. Ce n'era uno che ha insistito per andare a mangiare il baccalà a Pozzuoli. È un amico mio, me la vedo io, prenoto io, fanno un baccalà che è la fine del mondo. Il collega ha insistito, Pasquale gli ha chiesto se ci sta il mussillo o il coroniello, il collega ha continuato a insistere, ha detto che fanno un baccalà che è la fine del mondo, Pasquale ha detto che il coroniello, con due olive nere è sempre la fine del mondo, però deve essere veramente il coroniello, il ...