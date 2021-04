13mila positivi e 217 morti, in calo i ricoveri: il bollettino del 25 aprile, dati in miglioramento prima delle aperture (Di domenica 25 aprile 2021) Calano ancora i casi da Covid in Italia. L'ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute ha registrato 13.158 nuovi positivi, in leggera diminuzione rispetto a ieri, quando se ne sono registrati 13.817. In discesa anche un altro dato, quello dei decessi: 217 (322 ieri). In aumento il tasso di positività, che sale al 5,5% (ieri 4,3) anche per l'effetto tamponi: nelle ultime 24 ore ne sono stati effettuati più di 80mila in meno rispetto al giorno precedente. La situazione sembra comunque in miglioramento, anche se è necessario continuare a essere prudenti. Il ministro della Salute Roberto Speranza, ospite di Domenica In su Rai 1, ha detto: “Ci sono due parole che devono guidarci nelle prossime giornate: fiducia e prudenza. Dobbiamo fare un passo alla volta e valutare giorno dopo giorno l'evoluzione ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Calano ancora i casi da Covid in Italia. L'ultimodiramato dal ministero della Salute ha registrato 13.158 nuovi, in leggera diminuzione rispetto a ieri, quando se ne sono registrati 13.817. In discesa anche un altro dato, quello dei decessi: 217 (322 ieri). In aumento il tasso dità, che sale al 5,5% (ieri 4,3) anche per l'effetto tamponi: nelle ultime 24 ore ne sono stati effettuati più di 80mila in meno rispetto al giorno precedente. La situazione sembra comunque in, anche se è necessario continuare a essere prudenti. Il ministro della Salute Roberto Speranza, ospite di Domenica In su Rai 1, ha detto: “Ci sono due parole che devono guidarci nelle prossime giornate: fiducia e prudenza. Dobbiamo fare un passo alla volta e valutare giorno dopo giorno l'evoluzione ...

