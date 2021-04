?Soluzione salina al posto del vaccino anti-Covid, infermiera indagata (Di domenica 25 aprile 2021) Le era caduta una fiala di Pfizer. Le autorità hanno richiamato con urgenza 200 persone che mercoledì scorso si erano sottoposte alla vaccinazione nel centro della Croce Rossa in Frisia Leggi su rainews (Di domenica 25 aprile 2021) Le era caduta una fiala di Pfizer. Le autorità hanno richiamato con urgenza 200 persone che mercoledì scorso si erano sottoposte alla vaccinazione nel centro della Croce Rossa in Frisia

Advertising

fattoquotidiano : Soluzione salina invece del vaccino anti Covid: indagato medico di base a Falconara Marittima - infoiteconomia : Covid Francia, 140 pazienti ricevono una soluzione salina invece del vaccino Pfizer - Antonio76627379 : @isadeluca2 @maolindas Sai quante lenti a contatto potremmo produrre....la soluzione salina è gratissss!!! - mbrandotommy : Oh Selé già sto nervoso che a me probabilmente me vaccinano tra un anno con la soluzione salina sperando nell'effet… - MauroCapozza : RT @MD___House: Tu Medico che per i tuoi loschi traffici hai inoculato la soluzione salina a circa 30 persone ignare e convinte di ricevere… -