Zone gialle dal 26 aprile Spostamenti | scuola | ristoranti e sport | cosa cambia con il nuovo decreto Covid

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 24 aprile 2021) Buone notizie per la maggioranza dei territori regionali italiani. Infatti, a partire dal 26saranno quindici le regioni che saranno in zona gialla. Si tratta precisamente di Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Marche, Piemonte, la provincia autonoma di Bolzano, la provincia autonoma di Trento, Toscana, Umbria e Veneto. Stiamo parlando di circa 50 milioni di nostri connazionali interessati dalle nuove misure. Sono diverse le nuove regole in vigore con ildel governo Mario Draghi. Grandi novità sono previste pere bar, spettacoli, attività fisica eiva e anche per la. Innanzitutto, “ci sarà la possibilità di spostarsi tra le regioni diverse nelle ...