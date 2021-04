Zona gialla, via alla Primavera dell’arte. Lunedì riaprono Sant’Elmo, Certosa di S. Martino, Reggia di Caserta, Museo di Eboli, Teatro di Benevento e Dogana dei Grani (Di sabato 24 aprile 2021) Con il passaggio della Campania in Zona gialla, musei autonomi e parchi archeologici insieme alla Direzione regionale Musei Campania, presentano un fitto programma di riaperture per invitare i cittadini a riappropriarsi dei loro siti identitari e dare il via a una ‘Primavera’ dell’arte e della rinascita. Tutti pronti dopo la lunga chiusura ad accogliere il pubblico in sicurezza dal venerdì al Lunedì e anche nel fine settimana e nei festivi (con prenotazione). La ‘settimana delle riaperture’ parte Lunedì 26 aprile con Castel Sant’Elmo e la Certosa di San Martino a Napoli, la Reggia di Caserta (limitatamente a Parco Reale e Giardino Inglese), il Museo di ... Leggi su ildenaro (Di sabato 24 aprile 2021) Con il passaggio della Campania in, musei autonomi e parchi archeologici insiemeDirezione regionale Musei Campania, presentano un fitto programma di riaperture per invitare i cittadini a riappropriarsi dei loro siti identitari e dare il via a una ‘e della rinascita. Tutti pronti dopo la lunga chiusura ad accogliere il pubblico in sicurezza dal venerdì ale anche nel fine settimana e nei festivi (con prenotazione). La ‘settimana delle riaperture’ parte26 aprile con Castele ladi Sana Napoli, ladi(limitatamente a Parco Reale e Giardino Inglese), ildi ...

