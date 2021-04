Zona gialla e riaperture: mascherine cruciali per evitare il contagio. Ecco quali usare (Di sabato 24 aprile 2021) Da lunedì 26 aprile l'Italia sarà quasi tutta in Zona gialla . Non un liberi tutti, come tutti continuano a ripetere, ma certamente una massiccia riapertura dopo mesi di arancione, rosso e ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 24 aprile 2021) Da lunedì 26 aprile l'Italia sarà quasi tutta in. Non un liberi tutti, come tutti continuano a ripetere, ma certamente una massiccia riapertura dopo mesi di arancione, rosso e ...

matteosalvinimi : ?? Diminuiscono contagi e malati, aumentano vaccini e guariti. E da lunedì due terzi delle regioni torneranno in zon… - stanzaselvaggia : Finalmente entriamo in zona gialla che qui a Milano non se ne può più di ‘sto deserto. (notare il tizio che fa la p… - nzingaretti : Il Lazio è la regione rimasta più giorni in zona gialla. Risultato utile a economia. Si sono potute garantire più l… - Profilo3Marco : RT @Libero_official: La rivolta dei baristi: in #zonagialla non si potrà consumare un caffè al bancone. 'Il provvedimento per noi è un inas… - SILVIALUCISANO : RT @intuslegens: Ve lo dico io perché la #Sardegna è in rosso, con numeri da zona gialla. I criminali, per proteggere i propri crimini, ave… -

Ultime Notizie dalla rete : Zona gialla Divieto consumazione al bancone in bar e ristoranti?/ Viminale: 'In arrivo circolare' caos attorno ad una presunta circolare del Ministero dell'Interno sul divietò i consumo al bancone di cibo e bevande nei bar e ristoranti delle regioni in zona gialla. Il caso si è aperto in mattinata, quando sono trapelate indiscrezioni in merito alla pubblicazione di una circolare da parte del Viminale con cui si imporrebbe il consumo esclusivamente ...

Contributi a fondo perduto, controllate il conto: sono partiti altri pagamenti Il paese deve ripartire , e dalla prossima settimana , con la zona gialla in quasi tutte le regioni d'Italia, si riproverà a rilanciare il paese ed a tornare ad una apparente normalità .

Covid, quasi tutta l'Italia in zona gialla: cosa si può fare da lunedì Sky Tg24 nuova ondata contagi con più zone gialle sabato 24 Aprile 2021 Francesca Magrì Corrado Spinella, Covid, Dipartimento di scienze fisiche e tecnologie della materia, nuova ondata contagi con più zone gialle, rischio nuovo picco a giugno-luglio ...

Napoli zona gialla, i timori di Chiaia: «Si vanificheranno gli sforzi fatti» L'associazione Chiaia Night, in previsione del passaggio della Campania in zona gialla che avverrà lunedì 26 aprile, ha richiesto da circa 10 giorni attraverso la ...

