Zona gialla, dalle visite agli amici ai viaggi: guida alle riaperture (Di sabato 24 aprile 2021) dalle visite agli amici ai viaggi, dallo sport alla scuola fino alla possibilità di tornare al ristorante. Ecco una guida alle nuove regole stabilite con l'ultimo decreto Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 24 aprile 2021)ai, dallo sport alla scuola fino alla possibilità di tornare al ristorante. Ecco unanuove regole stabilite con l'ultimo decreto

Advertising

matteosalvinimi : ?? Diminuiscono contagi e malati, aumentano vaccini e guariti. E da lunedì due terzi delle regioni torneranno in zon… - stanzaselvaggia : Finalmente entriamo in zona gialla che qui a Milano non se ne può più di ‘sto deserto. (notare il tizio che fa la p… - repubblica : In Darsena la folla anticipa la zona gialla: si scatena la festa - infoitinterno : Bar in zona gialla: sul servizio al banco dal 26 aprile è scontro - fisco24_info : Covid Campania, oggi 2.012 contagi: bollettino 24 aprile: Nella regione, che da lunedì tornerà in zona gialla, si r… -