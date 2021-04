Zona gialla, Confesercenti Campania protesta contro la decisione del Governo di vietare la somministrazione al banco (Di sabato 24 aprile 2021) Confesercenti Campania protesta con durezza contro la decisione del Governo di vietare la somministrazione al banco negli esercizi pubblici anche in regioni – come la Campania – in Zona gialla. In linea con Confesercenti nazionale, anche l’organismo campano sta pressando il Governo affinché tale consumo sia consentito. “Ancora una volta assistiamo a un feroce accanimento contro le attività commerciali – commenta Vincenzo Schiavo, presidente Confesercenti Campania – di cui non comprendiamo l’origine. E’ inconcepibile vietare il consumo al banco anche in ... Leggi su ildenaro (Di sabato 24 aprile 2021)con durezzaladeldilaalnegli esercizi pubblici anche in regioni – come la– in. In linea connazionale, anche l’organismo campano sta pressando ilaffinché tale consumo sia consentito. “Ancora una volta assistiamo a un feroce accanimentole attività commerciali – commenta Vincenzo Schiavo, presidente– di cui non comprendiamo l’origine. E’ inconcepibileil consumo alanche in ...

matteosalvinimi : ?? Diminuiscono contagi e malati, aumentano vaccini e guariti. E da lunedì due terzi delle regioni torneranno in zon… - stanzaselvaggia : Finalmente entriamo in zona gialla che qui a Milano non se ne può più di ‘sto deserto. (notare il tizio che fa la p… - repubblica : In Darsena la folla anticipa la zona gialla: si scatena la festa - EmMicucci : RT @MediasetTgcom24: L'Italia anticipa la 'zona gialla': folla in centro a Roma e Napoli | A Ostia c'è chi si lancia nel primo tuffo di sta… - nan_nan_an : RT @MediasetTgcom24: L'Italia anticipa la 'zona gialla': folla in centro a Roma e Napoli | A Ostia c'è chi si lancia nel primo tuffo di sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Zona gialla Addio a zona arancione, gran folla in via Roma a Napoli Una folla strabocchevole lungo via Toledo, a Napoli, nell'ultimo sabato prima della zona gialla che scatterà da lunedì. La giornata semifestiva e anche le condizioni favorevoli del tempo hanno favorito un grande afflusso su una delle strade dello shopping di Napoli. In tanti ne hanno ...

Emergenza covid19 a Somma Vesuviana advertisement 'Da lunedì saremo in zona gialla ma cerchiamo di uscire solo per le necessità ed evitiamo assembramenti, il virus circola molto a Somma Vesuviana dove i parametri sono al di sopra della ...

Zona gialla 26 aprile, cosa posso fare? Spostamenti, ristoranti, coprifuoco, cinema, teatri: le Faq ilmessaggero.it Catania, “zona gialla” fai da te: in 17 seduti in pizzeria Pizzeria aperta con clienti all’interno e bar ancora in attività fuori dall’orario consentito. Multe e chiusure della Polizia locale.

Covid e spostamenti: i nuovi colori…" Solo Sardegna in rosso Resta in rosso, per la terza settimana consecutiva, solo la Sardegna che sconta l’eccessiva disinvoltura con cui ha interpretato il periodo di «bianco» ...

