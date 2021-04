Zidane: “Contro il Chelsea la gara più importante della stagione. Contiamo di recuperare Mendy e Kroos” (Di sabato 24 aprile 2021) Dopo la partita Contro il Betis, Zidane ha parlato in conferenza stampa non solo del campionato, ma anche della sfida di martedì Contro il Chelsea: “Perdiamo due punti e non ci piace ma c’è ancora tanto campionato da fare, non finisce oggi. Il resto delle squadre deve giocare e vedremo cosa succederà. Adesso ci concentriamo sulla partita di martedì che è la più importante della stagione. L’intenzione è recuperare Ferland Mendy e Toni Kroos ma vedremo da domani cosa faremo. Il ritorno di Hazard? Sono felice di averlo rivisto in campo. Spero di contare su di lui per il termine della stagione”. Foto: Twitter Real Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 24 aprile 2021) Dopo la partitail Betis,ha parlato in conferenza stampa non solo del campionato, ma anchesfida di martedìil: “Perdiamo due punti e non ci piace ma c’è ancora tanto campionato da fare, non finisce oggi. Il resto delle squadre deve giocare e vedremo cosa succederà. Adesso ci concentriamo sulla partita di martedì che è la più. L’intenzione èFerlande Tonima vedremo da domani cosa faremo. Il ritorno di Hazard? Sono felice di averlo rivisto in campo. Spero di contare su di lui per il termine”. Foto: Twitter Real Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

