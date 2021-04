Zac Efron: i ritocchi al viso dividono i fan sui social (FOTO) (Di sabato 24 aprile 2021) L'ultima apparizione di Zac Efron solleva un dibattito sui possili ritocchi al viso: mentre i fan si dividono sui social tra critiche e difese, qualche chirurgo estetico spiega cosa potrebbe aver fatto. Molti fan di Zac Efron si chiedono se l'attore si sia sottoposto a dei ritocchi di chirurgia estetica, mentre altri lo difendono sui social e puntano il dito contro chi sta esprimendo giudizi negativi su di lui, accusandoli di bodyshaming. Al dibattito si sono uniti anche degli specialisti che, esaminando la FOTO dell'attore, hanno provato a spiegare cosa potrebbe aver fatto. Per promuovere lo speciale Earth Day Musical di Bill Nye, tramite Facebook Watch, diverse celebrità si sono unite a Nye per incoraggiare le persone a prendersi cura ... Leggi su movieplayer (Di sabato 24 aprile 2021) L'ultima apparizione di Zacsolleva un dibattito sui possilial: mentre i fan sisuitra critiche e difese, qualche chirurgo estetico spiega cosa potrebbe aver fatto. Molti fan di Zacsi chiedono se l'attore si sia sottoposto a deidi chirurgia estetica, mentre altri lo difendono suie puntano il dito contro chi sta esprimendo giudizi negativi su di lui, accusandoli di bodyshaming. Al dibattito si sono uniti anche degli specialisti che, esaminando ladell'attore, hanno provato a spiegare cosa potrebbe aver fatto. Per promuovere lo speciale Earth Day Musical di Bill Nye, tramite Facebook Watch, diverse celebrità si sono unite a Nye per incoraggiare le persone a prendersi cura ...

Advertising

Lanaismyume : Vedendovi parlare di Zac Efron come vostra crush da giovani, posso dirvi che io all'epoca ero innamorata di Alonso ?????? - una_matita_Blu : RT @frittelladimele: Zac Efron ha fatto un discorso infinito su come si sia sentito depresso, sotto pressione, costretto ad allenarsi 24/7… - Zaira66071 : A me Zac Efron non è mai piaciuto proprio perché esageratamente bello preferisco le persone tipo low profile meno a… - nascitavener : RT @ashcoltami: Vi indignate tanto per le critiche estetiche rivolte a voi ma non mi sembra vi facciate tanti problemi a sparare merda su Z… - Vale97B : RT @scenariogrigio: ZAC EFRON IN TENDENZA QUESTO È IL MIO MOMENTO PER RICORDARVI QUANTO È BELLO IN BEAT ON IT buonanotte -