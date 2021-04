Wolf Alice Smile | nuovo singolo

(Di sabato 24 aprile 2021) Il ritorno dei, tocca picchi di rock ben lontani dalla tradizione della band. Diventerà tuttavia una delle loro favorite.: di cosa parla? Pop-rock elettronico sognante, energico, una rabbia quasi primordiale – ma sottile. È il leitmotiv dei, trio rock guidato da Ellie Roswell, che ritorna sulle scene con il. È ilpromozionale della loro terza era discografica, che si intitolerà Blue Weekend, uscirà il prossimo undici giugno e che rappresenta una drastica svolta in termini di sound. Nemmeno i, in fondo, potevano scappare dall’estetica Y2K, e conlo fanno in ...

Advertising

chmicalexorcist : #uo no11: ho ascoltato my love is cool degli wolf alice bello bello bello bello bello bello bello bello bello bello… - metal_it : WOLF ALICE, presentano il nuovo singolo 'Smile' #wolfalice #: - FeedListener : Wolf Alice - Smile | WolfAliceVEVO #MusicVideo - EndCent : #Smile è il nuovo video dei @wolfalicemusic - ilcibicida : Il videoclip di 'Smile' è la seconda anticipazione estratta da 'Blue Weekend', il nuovo album dei @wolfalicemusic i… -

Ultime Notizie dalla rete : Wolf Alice

Virgin Radio

... 122 Votes) Elisabeth Moss ( L'uomo invisibile ) (8%, 106 Votes)Krige ( Gretel & Hansel ) (2%... 241 Votes) Il bufalo ( Jallikattu ) (10%, 112 Votes) Il lupo (of Snow Hollow ) (5%, 59 Votes)......( Muori papà muori ) Willem Dafoe ( The Lighthouse ) Elisabeth Moss ( L'uomo invisibile )... MIGLIOR CREATURA Il bufalo ( Jallikattu ) Il lupo (of Snow Hollow ) La sirena ( The Lighthouse ) ...I Wolf Alice hanno voglia di concerti, e il loro nuovo singolo Smile ne è la prova. Un po' industrial e molto arrabbiata: comeback speciale ...Dopo "The Last Man on Earth", "Smile" è il secondo brano estratto da "Blue Weekend", il nuovo album dei Wolf Alice in uscita l'11 giugno 2021 via Dirty Hit.