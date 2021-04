WhatsApp Pink, la nuova truffa nella versione rosa dell’app: ecco come funziona il virus (Di sabato 24 aprile 2021) WhatsApp Pink, la versione rosa dell’app è una truffa In arrivo una nuova e pericolosa truffa su WhatsApp. La “trappola” che riguarda l’app di messaggistica si chiama WhatsApp Pink. All’apparenza sembrerebbe semplicemente la versione “rosa” che sostituirebbe il tradizionale verde WhatsApp ma in realtà è un applicazione fasulla che contiene al suo interno un virus molto pericoloso per i cellulari. L’ultima trovata dei cyber criminali ha già colpito numerosi utenti. La truffa si diffonde ancora una volta tramite un link che invita a scaricare la nuova versione in rosa ... Leggi su tpi (Di sabato 24 aprile 2021), laè unaIn arrivo unae pericolosasu. La “trappola” che riguarda l’app di messaggistica si chiama. All’apparenza sembrerebbe semplicemente la” che sostituirebbe il tradizionale verdema in realtà è un applicazione fasulla che contiene al suo interno unmolto pericoloso per i cellulari. L’ultima trovata dei cyber criminali ha già colpito numerosi utenti. Lasi diffonde ancora una volta tramite un link che invita a scaricare lain...

Advertising

infoitscienza : Social, WhatsApp Pink: cos'è e perché bisogna stare attenti - infoitscienza : Cos'è WhatsApp Pink e perché bisogna stare molto attenti - Italia_Notizie : WhatsApp Pink, la versione rosa dell’app: attenzione, è una truffa - RobRe62 : RT @DigitalicMag: Sul web sta circolando una versione rosa di WhatsApp, ma non è collegata in alcun modo al servizio offerto dall’azienda c… - tittigatto : RT @DigitalicMag: Sul web sta circolando una versione rosa di WhatsApp, ma non è collegata in alcun modo al servizio offerto dall’azienda c… -