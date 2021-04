West Ham United – Chelsea 24 aprile 2021 ore 17:30 (Di sabato 24 aprile 2021) Questo è il 100 ° incontro di massima serie. Il West Ham è in lizza per vincere le partite casalinghe consecutive di campionato contro il Chelsea per la prima volta in 18 anni.Tuttavia, il Chelsea ha vinto 3-0 allo Stamford Bridge a dicembre e può guadagnare un ottavo doppio di Premier League sul West Ham. Ecco cosa aspettarci dall’incontro West Ham United – Chelsea di oggi. West Ham United – Chelsea: a che punto sono le due squadre? Il manager del West Ham David Moyes spera che Aaron Cresswell tornerà da un problema al tendine del ginocchio per affrontare il Chelsea. Jesse Lingard è in forma, ma Craig Dawson sconta una squalifica di una partita e Declan Rice, Michail Antonio e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 24 aprile 2021) Questo è il 100 ° incontro di massima serie. IlHam è in lizza per vincere le partite casalinghe consecutive di campionato contro ilper la prima volta in 18 anni.Tuttavia, ilha vinto 3-0 allo Stamford Bridge a dicembre e può guadagnare un ottavo doppio di Premier League sulHam. Ecco cosa aspettarci dall’incontroHamdi oggi.Ham: a che punto sono le due squadre? Il manager delHam David Moyes spera che Aaron Cresswell tornerà da un problema al tendine del ginocchio per affrontare il. Jesse Lingard è in forma, ma Craig Dawson sconta una squalifica di una partita e Declan Rice, Michail Antonio e ...

