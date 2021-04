Volley, Civitanova Campione d’Italia! La Lube conquista il sesto scudetto, Perugia si arrende (Di sabato 24 aprile 2021) Civitanova si è laureata Campione d’Italia di Volley maschile. La Lube ha conquistato il sesto scudetto della sua storia, sconfiggendo Perugia per 3-1 (25-20; 25-22; 21-25; 25-21) nella gara-4 della Finale e chiudendo così la serie sul 3-1. I cucinieri hanno fatto festa tra le mura amiche dell’Eurosuole Forum (purtroppo senza pubblico sugli spalti), dopo aver espugnato il PalaBarton in due occasioni. Dopo i sigilli del 2006, 2012, 2014, 2017, 2019 (anno in cui vinse anche la Champions League e il Mondiale per Club), la società marchigiana chiude al meglio la stagione dopo aver già alzato al cielo la Coppa Italia. Un’apoteosi che arriva sotto la guida di coach Chicco Blengini, CT della Nazione Italiana che ha sostituito Fefé De Giorgi a fine febbraio. ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021)si è laureatad’Italia dimaschile. Lahato ildella sua storia, sconfiggendoper 3-1 (25-20; 25-22; 21-25; 25-21) nella gara-4 della Finale e chiudendo così la serie sul 3-1. I cucinieri hanno fatto festa tra le mura amiche dell’Eurosuole Forum (purtroppo senza pubblico sugli spalti), dopo aver espugnato il PalaBarton in due occasioni. Dopo i sigilli del 2006, 2012, 2014, 2017, 2019 (anno in cui vinse anche la Champions League e il Mondiale per Club), la società marchigiana chiude al meglio la stagione dopo aver già alzato al cielo la Coppa Italia. Un’apoteosi che arriva sotto la guida di coach Chicco Blengini, CT della Nazione Italiana che ha sostituito Fefé De Giorgi a fine febbraio. ...

