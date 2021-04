Virtus Verona shock: 5 giocatori accusati di stupro (Di sabato 24 aprile 2021) ROMA - " Una vicenda di natura privata, avvenuta al di fuori del contesto sportivo e per la quale la giustizia sta facendo il suo corso ". Così in una nota ufficiale la Virtus Verona , società di ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 24 aprile 2021) ROMA - " Una vicenda di natura privata, avvenuta al di fuori del contesto sportivo e per la quale la giustizia sta facendo il suo corso ". Così in una nota ufficiale la, società di ...

Ultime Notizie dalla rete : Virtus Verona Virtus Verona shock: 5 giocatori accusati di stupro ROMA - " Una vicenda di natura privata, avvenuta al di fuori del contesto sportivo e per la quale la giustizia sta facendo il suo corso ". Così in una nota ufficiale la Virtus Verona , società di serie C, commenta oggi la vicenda che ha coinvolto cinque suoi giocatori, accusati di violenza sessuale nei confronti di una ragazza nel gennaio 2020 . " La Virtusvecomp ...

Ragazza accusa di stupro cinque calciatori della Virtus Verona. I tifosi: "Siamo scioccati, sospendeteli" I cinque giocavano allora nella Virtus Verona, squadra del campionato di Serie C. Nel corso dell'udienza preliminare il giudice dovrà decidere se per la vicenda si dovrà andare a processo con l'...

Violenza sessuale, Ghirelli: "La vicenda Virtus Verona mi turba" TUTTO mercato WEB Montero dimentica il caos: “Samb, battiamo la Feralpisalò e saremo ai playoff” SERIE C - Il tecnico rossoblu ancora senza Maxi Lopez ma recupera Bacio Terracino e D'Angelo L'allenatore rossoblù Paolo Montero prova a dimenticare il caos societario e carica la sua Samb alla vigili ...

Virtus Verona, accuse di stupro per 5 tesserati I fatti risalgono al gennaio 2020. Il club: "Sono stati già attivati gli organi legali al fine di vedere tutelata la propria immagine" ...

