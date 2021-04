Viola il coprifuoco, ma fa ricorso e la multa viene annullata: “Atto incostituzionale, misura restrittiva della libertà personale” (Di sabato 24 aprile 2021) Foto di Massimo Percossi / Ansa A Macerata, un ragazzo di 21 anni ha vinto il ricorso dopo essere stato multato per aver Viola il coprifuoco Era andato a trovare la fidanzata, tornando a casa oltre le 22 e Violando così il coprifuoco. La multa, però, è stata annullata dopo il ricorso. E’ successo a un ragazzo di 21 anni a Macerata, difeso dall’amico Marco Dialuce, studente al secondo anno di Giurisprudenza. “Ho difeso il mio amico ai sensi dell’articolo 317 del codice di procedura civile – racconta Dialuce, come si legge su Il Resto del Carlino – il quale permette a un soggetto sanzionato di farsi rappresentare da una persona di fiducia, che può anche non essere avvocato, nelle cause per multe di entità inferiore a 1.100 euro. Ho ... Leggi su cityroma (Di sabato 24 aprile 2021) Foto di Massimo Percossi / Ansa A Macerata, un ragazzo di 21 anni ha vinto ildopo essere statoto per averilEra andato a trovare la fidanzata, tornando a casa oltre le 22 endo così il. La, però, è statadopo il. E’ successo a un ragazzo di 21 anni a Macerata, difeso dall’amico Marco Dialuce, studente al secondo anno di Giurisprudenza. “Ho difeso il mio amico ai sensi dell’articolo 317 del codice di procedura civile – racconta Dialuce, come si legge su Il Resto del Carlino – il quale permette a un soggetto sanzionato di farsi rappresentare da una persona di fiducia, che può anche non essere avvocato, nelle cause per multe di entità inferiore a 1.100 euro. Ho ...

