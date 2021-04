Villarreal-Barcellona (domenica H 16.15): formazioni, quote, pronostici. Pjanic non convocato (Di sabato 24 aprile 2021) Il Barcellona ha 68 punti ed è al momento terzo in classifica ma ha una partita in meno rispetto ad Atletico Madrid e Real Madrid, per cui, almeno virtualmente, potrebbe essere davanti ai Blancos e solo a due punti di distacco dai Colchoneros capolisti. L’impressione è che i catalani siano arrivati al finale di stagione InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 24 aprile 2021) Ilha 68 punti ed è al momento terzo in classifica ma ha una partita in meno rispetto ad Atletico Madrid e Real Madrid, per cui, almeno virtualmente, potrebbe essere davanti ai Blancos e solo a due punti di distacco dai Colchoneros capolisti. L’impressione è che i catalani siano arrivati al finale di stagione InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Villarreal-Barcellona (domenica H 16.15): formazioni, quote, pronostici. - notiziasportiva : In una delle partite più interessanti di Liga, il #Villarreal ospita il #Barcellona, che dopo aver sconfitto il Get… - Fantacalciok : Villarreal – Barcellona: dove vedere la diretta live, risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Villarreal – Barcellona: dove vedere la diretta live, risultato in tempo reale - sportnotizie24 : #Villarreal-#Barcellona, le probabili formazioni: blaugrana in lotta per il titolo -