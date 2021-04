VIDEO Salvatore Maresca bronzo agli Europei! Thor fa saltare il castello: riviviamo l’esercizio (Di sabato 24 aprile 2021) Salvatore Maresca ha conquistato una spettacolare medaglia di bronzo agli anelli agli Europei 2021 di ginnastica artistica. L’azzurro si è esaltato sul castello di Basilea (Svizzera), ha confezionato un esercizio di lusso e i giudici lo hanno premiato con un eccellente 14.900 (6.2 il D Score). Si tratta della prima medaglia in carriera, a livello internazionale di prima fascia, per il campano: oggi il 27enne è entrato in una nuova dimensione e si è consacrato. A trionfare è stato il greco Eleftherios Petrounias, Campione Olimpico di Rin 2016, con un esercizio strepitoso che gli ha permesso di mettere le mani sul quinto oro continentale. Di seguito il VIDEO dello splendido esercizio agli anelli di ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021)ha conquistato una spettacolare meda dianelliEuropei 2021 di ginnastica artistica. L’azzurro si è esaltato suldi Basilea (Svizzera), ha confezionato un esercizio di lusso e i giudici lo hanno premiato con un eccellente 14.900 (6.2 il D Score). Si tratta della prima meda in carriera, a livello internazionale di prima fascia, per il campano: oggi il 27enne è entrato in una nuova dimensione e si è consacrato. A trionfare è stato il greco Eleftherios Petrounias, Campione Olimpico di Rin 2016, con un esercizio strepitoso che gli ha permesso di mettere le mani sul quinto oro continentale. Di seguito ildello splendido esercizioanelli di ...

Advertising

marce_tvd : RT @marce_tvd: damon salvatore supremacy - Rmzz_Salvatore : RT @nonodubendoo: Ahahahahahahz quelle Masterclass ce livee - fainformazione : VIDEO - Fritto Misto di Pesce Perfetto 'Se anche voi al ristorante ordinate sempre 'Du frittur' proprio come Salva… - fainfocultura : VIDEO - Fritto Misto di Pesce Perfetto 'Se anche voi al ristorante ordinate sempre 'Du frittur' proprio come Salva… - mostbutnotall : Salvatore Ganacci - Horse (Official Music Video) -