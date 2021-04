VIDEO Nicola Bartolini bronzo agli Europei! Spettacolare esercizio al corpo libero: riviviamo la magia (Di sabato 24 aprile 2021) Nicola Bartolini ha conquistato una Spettacolare medaglia di bronzo al corpo libero agli Europei 2021 di ginnastica artistica. L’azzurro si è esaltato sulla pedana di Basilea (Svizzera), ha confezionato un esercizio praticamente perfetto e i giudici lo hanno premiato con un roboante 14.666 (5.8 il D Score, elevatissimo 8.866 per l’esecuzione). Si tratta della prima medaglia in carriera, a livello internazionale di prima fascia, per il sardo: oggi il 25enne è entrato in una nuova dimensione e si è consacrato. A trionfare è stato il russo Nikita Nagornyy, Campione del Mondo all-around, con un esercizio strepitoso culminato con il magistrale triplo carpio dietro (primo uomo a eseguire questa difficoltà ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021)ha conquistato unameda dialEuropei 2021 di ginnastica artistica. L’azzurro si è esaltato sulla pedana di Basilea (Svizzera), ha confezionato unpraticamente perfetto e i giudici lo hanno premiato con un roboante 14.666 (5.8 il D Score, elevatissimo 8.866 per l’esecuzione). Si tratta della prima meda in carriera, a livello internazionale di prima fascia, per il sardo: oggi il 25enne è entrato in una nuova dimensione e si è consacrato. A trionfare è stato il russo Nikita Nagornyy, Campione del Mondo all-around, con unstrepitoso culminato con il magistrale triplo carpio dietro (primo uomo a eseguire questa difficoltà ...

