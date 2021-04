Viabilità Roma Regione Lazio del 24-04-2021 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 aprile 2021)DEL 24 APRILEORE 17:20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI FORTI RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO CASTEL FUSANO. INFINE CODE SU VIA DEL MARE TRA ACILIA E OSTIA ANTICA IN DIREZIONE OSTIA IN CHIUSURA RICORDIAMO CHE SONO NUOVAMENTE ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLAIN COLLABORAZIONE CONSERVIZI PER LA ...